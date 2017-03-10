«Технологии пожирают мир – это факт. В длительной перспективе это хорошо, а в краткосрочной плохо, - констатировал ведущий эстонский предприниматель в сфере IT Евгений Кабанов. – Под влиянием высоких технологий происходят мощные социальные изменения, сравнимые с индустриальной революцией. В условиях, когда 20-30% населения теряют рабочее место, сильно изменяется профиль социума. Каждое созданное в сфере IT рабочее место оборачивается потерей 5-10 обычных рабочих мест».

Евгений Кабанов уверен, что в современном бизнесе скоро будет и вовсе не обойтись без IT: «Это такой же прорыв, как изобретение электричества. Высокие технологии позволяют быть более эффективными, убирать посредников, уменьшить количество рабочих мест, повышают прибыльность, способствуют росту и глобализации бизнеса».

Кем и как восполнять дефицит IT-специалистов? Ответ предпринимателя прост: первое – обучать, второе – привлекать профессионалов извне.

«Нам сложно конкурировать с другими Скандинавскими странами, которые тоже заинтересованы в специалистах. Проще всего привлекать профессионалов из Украины и России: в Эстонии есть школы, где обучение ведется на русском, имеется русскоязычная инфраструктура. Опасаться «русификации» не стоит: тут надо выбирать, что важнее», - подчеркнул бизнесмен, добавив, что можно также поискать специалистов и в Индии: «Это не так уж сложно перевезти оттуда людей

План министра инфотехнологий Урве Пало, которая хочет за 5 лет привлечь в Эстонию 2000 зарубежных IT-работников, Кабанов считает вполне реалистичным: «Миссия выполнима, но не уверен, что за 10 евро и за 5 лет (такие суммы и сроки обозначены в проекте EAS – прим. ред.). В целом, это маркетинговый и финансовый вопрос. Людей сюда привозили и будут привозить. Просто надо сделать Эстонию более привлекательной, развить инфраструктуру. К тому же у нас много плюсов: маленькая страна, довольно либеральное государство, нордическая ментальность, масса небольших интересных компаний».

На вопросы Postimees ответил в прямом эфире лучший предприниматель 2015 года, руководитель эстонской IT-фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов.

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