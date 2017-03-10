Евгений Кабанов в студии Postimees: где искать IT-специалистов?

Несколько лет подряд IT становится наиболее успешной сферой бизнеса в Эстонии. Высокие технологии обходят по многим показателям традиционный бизнес. При этом дефицит специалистов оказывает огромное давление на сектор инфотехнологий. Можно ли с этим бороться?