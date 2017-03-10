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Сможет ли традиционный бизнес конкурировать с IT?

Евгений Кабанов в студии Postimees: где искать IT-специалистов?

Елена Поверина
Елена Поверина
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Несколько лет подряд IT становится наиболее успешной сферой бизнеса в Эстонии. Высокие технологии обходят по многим показателям традиционный бизнес. При этом дефицит специалистов оказывает огромное давление на сектор инфотехнологий. Можно ли с этим бороться?

В студию Postimees приглашен лучший предприниматель 2015 года, руководитель эстонской IT-фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов, возглавлявший на этот раз жюри конкурса EY «Бизнесмен года». Смотрите интервью в прямом эфире в понедельник, в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи.

  • Может ли традиционный бизнес, такой как торговля и производство, конкурировать по успешности (прибылям) с сектором IT?
  • Как жюри определяет лучшего предпринимателя Эстонии?
  • Насколько современный бизнес зависим от IT?
  • Где искать специалистов? Министр инфотехнологий Урве Пало хочет за 5 лет завезти в Эстонию 2000 IT-работников. Выполнима ли эта миссия?
  • Компании ищут более дешевую рабочую силу. Не грозит ли Эстонии отток IT-фирм? Как сделать так, чтобы эстонские фирмы не уходили из страны?  
  • Почему Евгений Кабанов переселился в Америку? 
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