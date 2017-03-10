Евгений Кабанов в студии Postimees: где искать IT-специалистов?

В студию Postimees приглашен лучший предприниматель 2015 года, руководитель эстонской IT-фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов, возглавлявший на этот раз жюри конкурса EY «Бизнесмен года». Смотрите интервью в прямом эфире в понедельник, в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи.
- Может ли традиционный бизнес, такой как торговля и производство, конкурировать по успешности (прибылям) с сектором IT?
- Как жюри определяет лучшего предпринимателя Эстонии?
- Насколько современный бизнес зависим от IT?
- Где искать специалистов? Министр инфотехнологий Урве Пало хочет за 5 лет завезти в Эстонию 2000 IT-работников. Выполнима ли эта миссия?
- Компании ищут более дешевую рабочую силу. Не грозит ли Эстонии отток IT-фирм? Как сделать так, чтобы эстонские фирмы не уходили из страны?
- Почему Евгений Кабанов переселился в Америку?