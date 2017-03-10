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Жительница Эстонии стала свидетельницей опасных игр детей: поезд приблизился и мальчик прыгнул на рельсы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Несмотря на все предупреждения, в Эстонии среди детей распространяются опасные игры. Как напоминание родителям о том, что с детьми надо серьезно поговорить на эту тему, Postimees публикует историю одной читательницы. 

В пятницу, 10 марта, в 17 часов женщина приехала на поезде в Кейла и заметила недалеко от железнодорожного переезда четырех мальчиков. «Горел красный сигнал светофора и поезд в любой момент мог отправиться, но мальчики не собирались покидать железнодорожные пути. Они все же ушли с рельсов, но встали возле них, один из мальчиков достал из кармана телефон. Казалось, что они что-то затеяли и планируют это действо запечатлеть на телефон», - пишет женщина в соцсетях. 

«Когда поезд стал приближаться, мальчишка прыгнул на рельсы. Обратно он отскочил в последнюю секунду, когда до столкновения с поездом оставался лишь момент».

К счастью, на этот раз ребенок остался целым и невредимым, а довольные мальчики получили свое видео. 

Женщина отметила, что очень сильно испугалась и пошла поговорить с мальчиками. «Спросила у них, чего они добивалась своим поведением и понимают ли они, насколько это опасно - небольшое промедление и кто-то мог остаться без своего ребенка. Не говоря уже о дальнейшей жизни машиниста», - сказала женщина. 

«Для них я, конечно, один из ничего не значащих людей, который лезет со своими нравоучениями. Безусловно, у этих мальчиков есть родители, сестры, братья - кто-то, кто ждет их дома. Я не могла ничего другого сделать, как напомнить им об этом».

Женщина также опубликовала в соцсетях фото трех мальчиков, которые играли в опасные игры. Четвертый успел убежать в лес. «Хотелось бы, чтобы кто-то узнал своего ребенка и поговорил с ним дома. Родители, пожалуйста, поговорите со своими детьми серьезно!»

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Elron Мерле Райе сказала, что никто из машинистов Elron до сих пор не жаловался на детей, которые рискуют своей жизнью на железной дороге. 

В то же время полиция предупреждает родителей через школы, что в последнее время участились случаи, когда дети на улицах играют в опасную игру под названием «Беги или умри». Смысл этой так называемой игры в том, чтобы перебежать дорогу в непосредственной близости от проезжающего по ней транспорта. 

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