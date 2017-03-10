Берлинские аэропорты снова бастуют

Как заявил представитель профсоюза наземных служб, аэропорты в понедельник прекращают обслуживание практически всех рейсов - 448 в "Тегеле" и 194 в "Шенефельде", пишет "Интерфакс".

Наземные службы прекратили работу в понедельник в 04:00 по местному времени (05:00 в Эстонии) и возобновят в 05:00 (06:00 в Эстонии) во вторник.

Ведущий германский авиаперевозчик компания Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.

На минувшей неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов.