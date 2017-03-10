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Спецкомиссия: переезд Академии МВД в Нарву — риск для безопасности 1

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Проанализировавшая перевод действующей при МВД Академии внутренней безопасности (SKA) в Ида-Вирумаа комиссия в своем рапорте утверждает, что переезд неизбежно привел бы к снижению качества преподавания, а близость к границе с Россией является угрозой с точки зрения безопасности; Министерство юстиции не разделяет этого мнения и утверждает, что переезд академии позволил бы достичь позитивных целей.

МВД по пожеланию коалиции сформировало рабочую группу для анализа переезда расположенного в Таллинне учебного комплекса в Нарву при продолжающейся работе центров в Вяйке-Маарья и Пайкузе. В состав рабочей группы наряду с представителями МВД и Академии вошли канцлеры Министерства юстиции Министерства финансов и Министерства образования и науки, а а также представитель Riigi Kinnisvara AS esindaja.

По мнению рабочей группы, высокое качество преподавания и сильные стороны академии, отмеченные также международной экспертной комиссией, было бы сложно сохранить и развивать в случае переезда таллиннского центра в Нарву. Опросы показывают, что в том случае, если бы академия находилась в Нарве, существенно сократилось бы число заинтересованных в поступлении.

Поскольку около 90 процентов студентов действующих в Ида-Вирумаа университетских колледжей являются изначально жителями Ида-Вирумаа, следует ожидать существенного роста учащихся из Ида-Вирумаа и в SKA, а это приведет к росту доли людей из Ида-Вирумаа в учреждениях внутренней безопасности, отмечает рапорт.

Рапорт отмечает, что из Ида-Вирумаа поступает больше кадетов, родным языком которых является русский. Проживание и обучение в эстоноязычной среде являются для них одним из стимулов лучше овладеть государственным языком, интегрироваться в эстонское общество и тем самым повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. По мнению авторов рапорта, для приобретения уровня C1 владения эстонским языком русскоязычным кадетам было бы полезнее учиться в эстоноязычной среде, которую предоставляет нынешнее расположение центров SKA, а в Нарве языковая и культурная среда была бы менее благоприятной в этом отношении, поскольку не поощряла бы практиковаться во владении эстонским языком и приобщаться к эстонской культуре.

Кроме того, в рапорте отмечается, что в том случае, если бы академию перевели в Ида-Вирумаа, большая часть учащихся и преподавателей академии была бы вынуждена каждый день или каждую неделю приезжать в нее из всех регионов страны. Многие студенты, скорее всего, отказались бы в этой связи от обучения в академии.

В то же время, по сообщению МВД, в ближайшие годы резко вырастет потребность в замене уходящих на пенсию сотрудников полиции и погранохраны — более 160 новых чиновников в году. При снижении числа кадетов академия не сможет подготовить достаточное количество специалистов. «Основная гарантия качества образования — квалифицированные преподаватели с хорошими практическими навыками, - говорится в рапорте. - Около 85 процентов нынешнего преподавательского состава заявило в рамках опросов, что они не стали бы продолжать работу в академии после ее переезда в Нарву. Это значит, что пришлось бы почти полностью набрать новый преподавательский состав, который нуждался бы в обучении и адаптации, а на это ушло бы много лет».

Авторы анализа отмечают, что ни один вуз не может существовать только благодаря работе преподающих в порядке ротации чиновников. Необходимы также работающие на полную ставку и занимающиеся методической и научной работой преподаватели, большую часть которых было бы невозможно нанять на месте. Поскольку путь из Таллинна в Нарву занимает шесть часов, многие преподаватели, скорее всего, отказались бы от работы в академии.

Кроме того, академии после переезда в Нарву, возможно, пришлось бы отказаться от участия в международных магистерских программах Европейского агентства погранохраны и морской охраны (Frontex) и Европейского полицейского колледжа (Cepol), а также в ряде совместных проектов, поскольку, как показывает практика расположенных вдали от центров образовательных учреждений Латвии и Финляндии, в таких условиях крайне сложно заниматься крупномасштабным международным сотрудничеством, отмечает МВД.

Кроме того, по мнению авторов модели, Таллинн лучше всего подходит для разработки новой интегрированной модели образования в сфере внутренней безопасности, которая является стратегической целью нового плана развития академии. Модель предусматривает более эффективное сотрудничество работников разных сфер внутренней безопасности как в повседневных, так и в кризисных ситуациях, а также позволяет уже работающим специалистам продолжать обучение и повышать квалификацию.

Рапорт отмечает и угрозу со стороны России. Поскольку в Нарве сравнительно ограничены возможности досуга, учащиеся вскоре обратят внимание на те возможности, которые предлагает Россия, тем более, что Санкт-Петербург ближе к Нарве, чем Таллинн. В то же время, одним из основных методов ФСБ является вербовка посещающих Россию иностранцев с помощью компрометирующей информации. Нельзя забывать и возможностях России в области радиоэлектронной разведки.

Рапорт отмечает, что наибольшим влиянием в Ида-Вирумаа обладают российские СМИ и русскоязычное население региона доверяет им больше, чем русскоязычное население других регионов. «Таким образом, кадеты каждый день будут находиться в среде, которая в основном находится под влиянием российских СМИ. Это в том числе может сказаться на их взглядах и отношении к эстонскому государству».

Министерство юстиции не согласилось с рапортом и в пятницу представило свои дополнительные позиции.

«Ядро преподавателей SKA составляют чиновники ответственных за внутреннюю безопасность служб. Нормальная комплектация SKA как прикладного вуза должна быть основана на ротации преподавателей, а учреждения, чьих сотрудников готовит SKA, должны поощрять это. Проработавшие долгое время в прикладном вузе преподаватели утрачивают практическую квалификацию. С точки зрения гарантии качества обучения нецелесообразно, чтобы преподаватели SKA работали, не находясь на практической службе, более 5-10 лет. Разработка системы ротации необходима и в том случае, если академия продолжит работу в Таллинне. Нельзя комплектовать преподавательский состав из работников, "которые уже исчерпали себя и сгорели на работе в организации", как иногда практикуется», - говорится в анализе Министерства юстиции.

Согласно меморандуму, выделенный на подготовку необходимых академии сооружений в Ида-Вирумаа срок является достаточно продолжительным, чтобы можно было перевести преподавателей, которые по какой-либо причине не могут перейти в Ида-Вирумаа, на другие подходящие должности в учреждениях внутренней безопасности Харьюского уезда. Этот срок также является достаточным для найма и мотивации новых, готовых к работе в Ида-Вирумаа сотрудников. Кроме того, если сейчас преподавательская работа на полставки является для таллиннских чиновников естественной привилегией, то в будущем людей можно было бы таким образом мотивировать поступать на работу в Идаскую префектуру.

«Учебная работа SKA в Нарве ни в коем случае не должна опираться на так называемую маятниковую миграцию работающих в Таллинне чиновников. Чтобы повысить мотивацию людей перебраться на продолжительный срок в Ида-Вирумаа, все связанные с переездом денежные блага должны быть включены в зарплату людей, а не, например, компенсацию транспорта. Кроме того, нецелесообразно строить в рамках этого проекта жилые помещения от работодателя, поскольку нарвский рынок недвижимости позволяет найти разные жилые помещения. Вместо компенсации затрат на транспорт и жилье мы предлагаем поднять прибавку к зарплате с 30 до 40 процентов», - сообщило Министерство юстиции.

Министерство юстиции также пришло к выводу, что с переводом SKA в Нарву не изменится уровень кадетов, если не изменятся принципы их набора, а также продолжится и будет усовершенствовано предварительное обучение в общеобразовательных школах. «Хотя кампания против переезда SKA пыталась утверждать противоположное, проведенные исследования не показывают, что расположенному в Ида-Вирумаа учреждению будет сложно найти учащихся. Согласно проведенному в 2013 году исследованию приема в SKA, местонахождение академии было важным всего для 15 процентов респондентов, а менее четверти заявило, что не хочет ехать в Ида-Вирумаа. Но в рамках опроса проучившейся в академии уже несколько лет молодежи целых три четверти заявили, что не поступили бы в академию в Ида-Вирумаа. Это значит, что академия тех времен учила будущих чиновников отрицательно относиться к работе в этом регионе», - считает Министерство юстиции.

Авторы меморандума прогнозируют, что готовность поступить в академию поощрит и строительство подходящих зданий в Ида-Вирумаа. «Если учесть, что проходящая в академии подготовка составляет всего лищь небольшую часть карьеры будущих чиновников, местонахождение академии не определяет решение чиновника в дальнейшем работать и жить в соответствующем регионе, но, в то же время, практика показывает, что многие приехавшие в регион в ходе подготовки к службе учащиеся остаются в нем».

По мнению Минюста, нельзя считать серьезным встречным аргументом утверждение, будто в Ида-Вирумаа академия выпускала бы менее лояльных государству чиновников. «Переезд академии не должен сопровождаться снижением качества проверки кандидатов или языковых требований. Подобный результат возможен только при крайне плохом и небрежном управлении академией. В то же время, использование в местных учреждениях внутренней безопасности попавших в регион подобным образом чиновников позволило бы увеличить число компетентных и лояльных работников», - сообщается в меморандуме.

На своем последнем заседании рабочая группа не достигла соглашения по вопросу о переводе SKA в Нарву. Минюст и МВД по-прежнему придерживаются разных мнений о пользе и рисках, связанных с переездом SKA. Также расходятся мнения по вопросу о том количестве новостроек, которое потребовалось бы в связи с переездом SKA.

Минюст отмечает, что решение по этому вопросу предстоит принять правительству, и в качестве одного из варианта предлагает сделать управление связанным с переездом имуществом SKA задачей Минюста. В этом случае академия внутренней безопасности оставалась бы подчиненным МВД учреждением, но Министерство юстиции смогло бы гарантировать переезд с предварительно согласованными оптимальными затратами. «Таким образом, МВД не пришлось бы опасаться, что проект каким-либо образом повредит его бюджету», отметил Минюст.

По планам, вопрос поступит на обсуждение в правительстве во второй половине марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАакадемия мвдбезопасностькомиссияпереездриск
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