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Фийон попал в новый скандал из-за подаренной ему одежды1

Rus.Postimees.ee
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Кандидат в президенты признал, что за его дизайнерские костюмы, стоящие тысячи долларов, заплатил один из его друзей.

Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон за пять лет принял в подарок сшитую на заказ одежду общей стоимостью почти 50 тысяч евро, сообщает Кorrespondent со ссылкой на Journal du Dimanche.

Издание отмечает, что с 2012 года Фийон принял в подарок пошитую на заказ одежду, которая обошлась дарителям в 48,5 тысячи евро, причем из этой суммы покупки на 35,5 тысячи евро были оплачены наличными.

При этом, в феврале 2017 года один из друзей Фийона чеком оплатил два сшитых на заказ костюма в бутике Arnys, стоимостью 13 тысяч евро.

"Я оплатил по просьбе Франсуа Фийона", − подтвердил изданию человек, подписавший чек и пожелавший остаться анонимным.

Напомним, во Франции установлен лимит в размере пять тысяч долларов, которые частные лица могут пожертвовать кандидатам в президенты в ходе избирательных кампаний.

Позже Фийон признал, что за его дизайнерские костюмы, стоящие тысячи долларов, заплатил один из его друзей, но имя друга не назвал.

Напомним, ранее Фийон попал в финансовый скандал из-за того, что, будучи депутатом, он назначил свою жену Пенелопу помощницей и платил ей зарплату, хотя она не выполняла никакой работы.

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