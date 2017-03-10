Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра

13. Март 2017 08:28
В Пярну полным ходом идет создание центра, который будет объединять идеи местных предприимчивых девушек и юношей. Главная цель своеобразной коммуны - удержать пярнускую молодежь в родном городе и даже вернуть тех, кто когда-то покинул летнюю столицу.
Центр Forwardspace будет объединять молодых предпринимателей, у которых есть свои интересные бизнес-идеи. В центре арендовать для себя рабочее место смогут от 30 до 40 предпринимателей, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Согласно планам, центр начнет действовать в апреле.
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