Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра

Центр Forwardspace будет объединять молодых предпринимателей, у которых есть свои интересные бизнес-идеи. В центре арендовать для себя рабочее место смогут от 30 до 40 предпринимателей, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Согласно планам, центр начнет действовать в апреле.