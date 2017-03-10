Бывший спикер Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Макович умер из-за опухоли головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР, пишет Rus.Tvnet.

«К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», — говорится в сообщении.

По информации источника, близкого к Маковичу, похороны состоятся во вторник 14 марта.

Макович возглавил парламент ДНР 18 июля 2014 года. Кроме того, он первый провозгласил создание самопровозглашенной республики в апреле 2014 года.