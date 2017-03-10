Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку

«Первый раз в своей жизни так "вляпалась" с мясом» - прокомментировала видео его автор. На нем виден с виду вполне обычный кусок свинины, однако при нажатии из него в большом количестве выделяется жидкость, похожая на гной, пишет Rus.Tvnet.

История мгновенно разлетелась по соцсети: люди негодуют, как такой продукцией без зазрения совести могут торговать латвийские предприятия? А некоторые всерьез задумались о переходе в вегетарианство. Где именно Даце приобрела продукт, неизвестно, однако производитель известен - это Kurzemes gaļsaimnieks.

Позже к дискуссии подключилась и некая женщина, которая представилась представителем этой компании.

«То что вы видите - это последствия воспаления. О нем не может знать ни заводчик скота, ни производитель, ни торговое предприятие. Это можно обнаружить толко в момент разделки мяса. Очень извиняемся за создавшуюся ситуацию. Хотим указать, что такие ситуации встречаются довольно редко и, к сожалению, мы не можем предотвратить их», - объяснилась она.

Автору видео была предложена компенсация, после чего видео было удалено.