Жуткое видео: туристы засняли, как огромные волны бьются об окно каюты

Автор видео Стивен Берк объясняет, что работает на круизных судах музыкантом. Обычно из иллюминатора он видит залитую солнцем лазурную поверхность океана, но в том рейсе все сложилось иначе. Иллюминаторы третьей палубы погружались под воду целиком, пишет Segodnya.

Всё происходило еще в феврале 2016 года, но видео было загружено в марте 2017 года. Anthem of the Seas шел из Нью-Джерси к Карибским островам и проходил мимо берегов Северной Каролины, когда начался шторм. Сначала капитан пытался обойти центр урагана, но из этого ничего не вышло, пришлось выбираться в сторону любого укрытия кратчайшим путем, и лайнер в итоге укрылся в одном из портов Флориды.