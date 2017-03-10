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Можно ли откосить от армии на законных основаниях и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно

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В 2016 году Департамент оборонных ресурсов возбудил 169 дел о проступке в отношении не явившихся вовремя на срочную службу призывников. По состоянию на февраль этого года наказание было назначено 107 молодым людям. Средний штраф составляет 359 евро. Директор правозащитного центра «Китеж», юрист Мстислав Русаков рассказывает, как тем, кто не хочет служить, избавиться от воинской повинности на законных основаниях и какие есть варианты альтернативной службы, передает «МК-Эстония».

Призыв и исключения

На срочную службу призываются граждане Эстонии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.  

По общему правилу Департамент оборонных ресурсов сообщает призывнику о времени и месте службы не позднее, чем за год до призыва. Однако из этого правила есть два исключения. Сообщить могут и лишь за 30 дней, если призывник уже получал отсрочку или ранее не явился на срочную службу.

Но как в том, так и в другом случае срок предуведомления не применяется, если призывник дал на это свое письменное согласие. С чего вдруг призывник сделал подобный реверанс, закон не объясняет.  

В законе оговорены несколько случаев, когда на срочную службу не призывают.  Во-первых, это состояние здоровья, то есть медкомиссия признала негодным к военной службе. Во-вторых, если призывник не прошел по меньшей мере вторую ступень основной школы. В значении Закона об основной школе и гимназии это шесть классов – окончив их, можно служить.

Не призывают и тех, кто находится под следствием и отбывает наказание в местах лишения свободы. Еще одно исключение – если призывник приобретает высшее образование по специальности врача или медбрата, надо только представить справку о поступлении.

Полное освобождение

От призыва на срочную службу окончательно могут освободиться те, кто поступил на альтернативную службу или кому уже исполнилось 28 лет.  

Также не будут больше призывать тех, кто отсидел за преступления по определенным статьям, если судимость еще не удалена из Регистра наказаний. Например, виновные деяния против человечности и международной безопасности, виновные деяния против личности, против имущества или против государства.

Освобождают от службы и того, кто непрерывно по меньшей мере семь лет прожил за границей.

А также тех, кто родился и жил за границей непосредственно до постановки на учет и в течение пяти лет после постановки на учет не представил ходатайство о поступлении на срочную или альтернативную службу.

Если же человек служил в иностранных вооруженных силах не менее 12 месяцев или прошел за границей альтернативную службу, то его тоже не призовут.  Но надо написать специальное ходатайство. Аналогичную бумагу нужно представить тем, кто внесен в государственный регистр работников здравоохранения в качестве врача или медбрата и работает по специальности, а также тем, кто прошел обучение, соответствующее требованиям Сил обороны. Эти категории тоже попадают под освобождение от срочной службы.

Как получить отсрочку

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Оснований для отсрочки призыва четыре: временное несоответствие требованиям, предъявляемым к состоянию здоровья военнообязанного; содержание ребенка или уход за инвалидом; приобретение образования; работа в выборных органах власти. Рассмотрим каждый из случаев подробнее.

Болезни предполагаются серьезные, вроде туберкулеза или гепатита. Отсрочка дается до излечения, а максимальная ее продолжительность – два года. Полный перечень заболеваний содержится на 60 страницах.

Что касается содержания ребенка или ухода за инвалидом, то здесь есть несколько вариантов. Допустим, родитель или другой кормилец содержит ребенка в возрасте до трех лет и обязанность содержания следует из Закона о семье. То есть найти женщину с маленьким ребенком здесь не вариант.  В этом случае ребенка придется как минимум усыновить. И отсрочка действует, пока ребенку не исполнится три года. Получит отсрочку и отец-одиночка или тот, кто является единственным лицом, обязанным содержать человека с тяжелым или глубоким дефектом.

Если призывник еще не получил среднее образование, то у него есть право на отсрочку до 1 июля того года, когда ему исполнится 21 год. Но для этого надо не бить баклуши, а учиться на стационарной форме в гимназии или училище.

Дальнейшая учеба после гимназии больше отсрочки не дает.  Как только среднее образование получено, у молодого человека есть время до 15 сентября, чтобы поступить в училище, прикладной вуз или университет.  После поступления молодому человеку дают возможность выбрать из ближайших трех лет тот календарный год, когда он хочет отслужить в армии. До 15 сентября надо сообщить о своем выборе. И что важно: ДОР акцептирует только учебные заведения, выдающие дипломы, которые признает государство.

Как видим, учебу в вузе так или иначе придется прервать для прохождения службы. Если только вы не учитесь в высшем прикладном учебном заведении внутренней обороны на полицейского, пограничника или спасателя – тогда есть право на отсрочку на срок номинального окончания учебного заведения.

Читайте статью целиком на mke.ee.

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