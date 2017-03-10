Omniva закроет несколько почтовых отделений

Если почтовые отделения Кирбла и Кымзи будут закрыты, на все Лыуна-Ляэнемаа останется лишь одно почтовое учреждение: почтовое отделение есть в Виртсу, почтовая контора и почтовые автоматы в Лихула, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu. В Коонга почтовые услуги оказываются в местном баре. В Кулламаа могут остаться без почтового отделения, поскольку до сих пор для него не найдено новое место.

Старейшина волости Кулламаа Юри Отт сказал, что никто не может предложить места, где могло бы работать почтовое отделение: «Это не нормально, что почтовые услуги оказываются в продуктовом магазине или в киоске по продаже гамбургеров».

Все четыре закрывающихся почтовых отделения работают в магазинах Lihula TÜ. Omniva постепено закрывает почтовые конторы и заключает договоры, согласно которым почтовые услуги оказывает кто-то другой: библиотека, магазин, бар.

Lihula TÜ более не заинтересованы в почтовых отделения. «Они сосредоточены на своей основной деятельности и дали нам понять о желании завершить договоры по поводу почтовых отделений», - сказал руководитель ляэнеских отделений Omniva Андре Арула.