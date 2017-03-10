Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Omniva закроет несколько почтовых отделений

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

С 1 апреля Omniva закроет многие почтовые отделения в Ляэнемаа: в Кирбла, Кымзи и Кулламаа, а также в Коонга.

Если почтовые отделения Кирбла и Кымзи будут закрыты, на все Лыуна-Ляэнемаа останется лишь одно почтовое учреждение: почтовое отделение есть в Виртсу, почтовая контора и почтовые автоматы в Лихула, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu. В Коонга почтовые услуги оказываются в местном баре. В Кулламаа могут остаться без почтового отделения, поскольку до сих пор для него не найдено новое место.

Старейшина волости Кулламаа Юри Отт сказал, что никто не может предложить места, где могло бы работать почтовое отделение: «Это не нормально, что почтовые услуги оказываются в продуктовом магазине или в киоске по продаже гамбургеров».

Все четыре закрывающихся почтовых отделения работают в магазинах Lihula TÜ. Omniva постепено закрывает почтовые конторы и заключает договоры, согласно которым почтовые услуги оказывает кто-то другой: библиотека, магазин, бар.

Lihula TÜ более не заинтересованы в почтовых отделения. «Они сосредоточены на своей основной деятельности и дали нам понять о желании завершить договоры по поводу почтовых отделений», - сказал руководитель ляэнеских отделений Omniva Андре Арула.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАOmnivaзакрытиеотделенияпочта
По теме
Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

Отправленное из Хаапсалу заказное письмо потерялось. Почтовая компания не собирается компенсировать ущерб отправителю, сообщает Postimees. Эстонские реалии: почтовое отделение закроют из-за отпуска сотрудника

Эстонские реалии: почтовое отделение закроют из-за отпуска сотрудника

В феврале кярдлаское почтовое отделение закроют на неделю, чтобы отправить в отпуск сотрудника почты. Мужчина обиделся на Omniva и требует 200 евро: фирма готова выплатить девять

Мужчина обиделся на Omniva и требует 200 евро: фирма готова выплатить девять

Житель Вильянди Сильвер Леппик, который неделю ждал свою посылку, обвиняет фирму Omniva в потраченном времени и требует компенсацию в размере от 100 до 200 евро. Omniva извиняется перед клиентом и готова возместить расходы на транспорт – 8 евро и 62 цента. 
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
Что произошло сегодня ночью в Мяннику?
Limon.ee
Limon.ee
limon.ee
limon.ee
Дипломатический скандал в разгаре
русский театр
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:01
Omniva закроет несколько почтовых отделений
10:00
Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?
09:59
Можно ли откосить от армии на законных основаниях и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно
09:42
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Бремен за 30 евро!
09:37
Смотри: Надежда Савченко ошеломила Сеть резкой сменой имиджа
09:33
В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель
09:20
Кому сегодня несказанно повезет? Читай гороскоп на 13 марта!
09:19
Жуткое видео: туристы засняли, как огромные волны бьются об окно каюты
09:01
В Британии создали министерство для борьбы с хакерами РФ
08:59
Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» (1)
08:48
Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку
08:35
В Донецке умер один из основателей ДНР (2)
08:28
Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра (3)
08:16
Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве мужчины в Ласнамяэ, предстанет перед судом
08:09
«Ценовая гарантия»: Prisma отдаст продукты бесплатно, если у конкурентов они стоят дешевле
07:55
Фийон попал в новый скандал из-за подаренной ему одежды (2)
07:41
Спецкомиссия: переезд Академии МВД в Нарву — риск для безопасности (1)
07:31
Берлинские аэропорты снова бастуют
07:19
Жительница Эстонии стала свидетельницей опасных игр детей: поезд приблизился и мальчик прыгнул на рельсы
07:01
На пешеходном переходе машина сбила женщину
Все новости
LimonЦеликом
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России

Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (1)

Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?

Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?

Кому сегодня несказанно повезет? Читай гороскоп на 13 марта!

Кому сегодня несказанно повезет? Читай гороскоп на 13 марта!

09:37
Смотри: Надежда Савченко ошеломила Сеть резкой сменой имиджа
08:59
Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» (1)
12. мар
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США (12)
12. мар
Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

12. мар
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
12. мар
По этим симптомам можно с точностью 93% предсказать, что пара разойдется!
12. мар
Восемь вещей, о которых категорически нельзя говорить при ребенке
12. мар
Маленькие порции приводят к набору лишнего веса
SportsЦеликом
Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот

В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот (2)

Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

11. мар
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх
ВпрокЦеликом
Omniva закроет несколько почтовых отделений

Omniva закроет несколько почтовых отделений

Можно ли откосить от армии на законных основаниях и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно

Можно ли откосить от армии на законных основаниях и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно

Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку

Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку

08:09
«Ценовая гарантия»: Prisma отдаст продукты бесплатно, если у конкурентов они стоят дешевле
Погода
Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза

Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве мужчины в Ласнамяэ, предстанет перед судом

Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве мужчины в Ласнамяэ, предстанет перед судом

На пешеходном переходе машина сбила женщину

На пешеходном переходе машина сбила женщину

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель

В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель

Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress

Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие(5)
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (2)
Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку
«Ценовая гарантия»: Prisma отдаст продукты бесплатно, если у конкурентов они стоят дешевле
Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении»(1)
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран?(25)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees