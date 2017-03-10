Вирус из сарая свалил женщину с ног

«Все, что я могу сейчас сказать об этом вирусе, так это то, что нет людей, в том числе в мире медицины, которые что-то о нем раньше слышали, - говорит она. – Спасибо богу, что свел меня с врачом, который догадался, с чем мы имеем дело».

Незаметная бутылка с зажигательной смесью

Изображение хантавируса в онлайн-пособии Тартуского университета./ Источник: http://virology-online.com/viruses/Hantaviruses.htm

Врач-инфекционист клиники Тартуского университета Светлана Прошкина объясняет, что речь идет о хантавирусе, который распространяется через мочу, кал и слюну грызунов. В подсобках, под слоем пыли, все это остается незаметным. Или остается на бутылках с зажигательной смесью, яблоках, овощах, полках с вареньем, где пробежала и пописала мышка.

Рооси живет в доме с печным отоплением и считает, что подхватила вирус, когда несла дрова в комнату.

Женщина заболела в середине рабочей недели. Поначалу все выглядело, как обычный грипп. Днем поднялась температура, глаза начали болеть. К вечеру градусник показывал 39 градусов, появились боль в суставах и в голове. Поскольку болезнь не отступала в течение трех дней, муж Рооси позвонил дежурному врачу отделения экстренной помощи, чтобы спросить, что делать.

Приехала скорая помощь и забрала Рооси в больницу. Быстрый тест показал, что это не грипп, и пациентку было решено оставить для проведения основательного обследования и установления диагноза.

Рооси говорит, что не помнит, когда и как ее доставили в инфекционное отделение, расположенное на Рижском шоссе, но именно там она себя обнаружила, лежащей под капельницами. Ее лечащим врачом стала Светлана Прошкина.

Доктор Прошкина (на фото) говорит, что ничего необычного в этой болезни все же нет. Этой зимой у нее было три пациента с хантавирусом, а по всей Эстонии каждый год диагностируются от пяти до 15 таких заболеваний. В прошлом году было 11 случаев.

Название болезни – геморроидальная температура с почечным синдромом, которая в тяжелых случаях может довести пациента до отделения интенсивной помощи и даже реанимации. На коже пациента может появиться мелкая сыпь, появляются боли в спине и в животе, пропадает аппетит, появляется тошнота и рвота, давление крови падает.

Также могут возникнуть воспалительные изменения вокруг почек, что повлияет на их работу – возникает задержка мочи. Смертность при этом заболевании – один процент. Прошкина отметила, что с такими крайне тяжелыми случаями она не сталкивалась, поскольку пациента тут же переводят в отделение нефрологии и внутренних болезней.

При легком течении заболевания, пациент находится под надзором семейного врача, и в статистику такие случаи не попадают.

По словам доктора, опытный врач всегда распознает хантавирус. И хотя быстрого тестирования, как при гриппе не существует, а антитела в крови человека образуются только через неделю, все же есть ряд анализов, показатели которых укажут врачу верный путь.

«Я теперь не хочу даже смотреть в сторону сарая, муж тоже не хочет», - говорит Рооси с улыбкой. Она желает всем, побольше узнать об этом вирусе.

Надевайте маску во время уборки

Доктор Прошкина говорит, что весной во время уборки в доме или на даче нужно использовать дезинфицирующие средства, и на всякий случай надевать маску. В холодном помещении хантавирус надолго сохраняет свою жизнеспособность, хотя минусовые температуры могут его победить.

На вопрос, болеют ли и сами мыши, Прошкина ответила, что они тоже страдают от этого, но в более легких формах, чем человек. Естественно, опасность подхватить хантавирус выше там, где есть много мышей.

От человека к человеку вирус не передается, а переболев раз, человек получает иммунитет, но не пожизненный. Вакцины против него нет, поскольку у хантавирусом много подтипов: «Тяжелые формы распространены в Америке и в Канаде. У нас они легкие, и не все люди, которые с ними столкнулись, обязательно заболевают».