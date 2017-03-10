Этот дом построен в России за одни сутки: фото и видео

Строительный 3D-принтер отсканировал неровности, а затем начал выкладывать слои строительной смеси. Возведение стен здания площадью 37 кв. метров заняло менее суток, но на полное отверждение материалов ушло около месяца.

Фото: Apis Cor

Стоимость построенного Apis Cor дома - немного больше 10 000 евро. Домик полностью утеплен и меблирован. Жить в домике никто не будет, но в скором времени уникальный объект начнет принимать посетителей, заинтересованных в новых строительных технологиях.

Фото: Apis Cor

После возведения стен и перекрытий проводились работы по остеклению и отделке домика необычной округлой формы, наглядно демонстрирующей свободу дизайна при использовании новейших строительных технологий.

Фото: Apis Cor

Первый подобный дом был "напечатан" в Китае два года назад, однако после этого технология строительства с помощью 3D-принтеров шагнула вперед семимильными шагами.