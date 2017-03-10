Kaspersky Lab выяснила, на что готовы пойти мужчины и женщины ради лайков в социальных сетях

Представители сильного пола менее склонны задумываться о собственной приватности: почти 5% женщин признались, что готовы опубликовать свою фотографию в обнаженном виде, если это гарантирует им определенное количество лайков, а среди мужчин эта доля составляет 9%. Примерно 12% женщин ради лайков могут приукрасить информацию относительно своего местонахождения и времяпрепровождения, а среди мужчин таких 14%.

Но в погоне за лайками пользователи готовы нарушать не только правила информационной безопасности, но и этические нормы, публикуя информацию, в которой компрометируют друзей. Мужчины чаще, чем женщины, готовы раскрывать секретную или смущающую информацию о своем окружении: в отношении друзей на такое могут пойти 12% опрошенных представителей сильного пола (среди женщин — 6%), в отношении коллег — 14% и 7% соответственно, работодателя — 13% и 6%. Кроме того, 8% женщин признались, что не видят ничего страшного в том, чтобы публиковать фотографии друзей в нетрезвом виде. Среди мужчин с ними согласились 15%.

Поддержка близких одинаково важна для мужчин и женщин. Многие респонденты признались, что, если дорогой им человек не лайкает и не комментирует их посты, они начинают тревожиться. Мужчины более чувствительны к социальному одобрению — 24% опрошенных рассказали, что у них есть страх собрать слишком мало лайков и прослыть непопулярным среди друзей. Для женщин этот показатель составляет 17%.

«В поисках социального одобрения люди перестали различать, чем можно делиться со всеми, а что лучше оставить приватным, — комментирует Андис Штейнманис, руководитель KasperskyLab в странах Балтии. — Важно не только обеспечивать собственную безопасность, но и уважать частную жизнь окружающих. Исследование показало: 58% людей чувствуют дискомфорт, если их друзья публикуют фотографии, которые они не хотели бы выносить на всеобщее обозрение. Всем нам нужно относиться с большим вниманием и осторожностью к тому, какой информацией мы делимся в соцсетях, и пользоваться специализированными решениями для защиты себя и близких от киберугроз».