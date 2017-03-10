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Галерея: братья-убийцы получили 15 лет тюрьмы за жестокую расправу над таксистом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Пярнуский уездный суд приговорил братьев Хийенурм к 15 годам заключения, пишет Pärnu Postimees.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон требовала на заседании, прошедшем 10 февраля, для братьев пожизненного заключения. Суд счет, что в этом нет необходимости, хоть и убийство было жестоким.

По словам судьи, тяжесть убийства определяется также количеством жертв, поэтому 15 лет заключения обоснованы. Защитник Филипа-Артура Владимир Садеков для его подзащитного наказание сроком меньше 14 лет заключения. Защитник Беньямина Рюнно Роосмаа требовал признать его клиента виновным в ограблении, за что Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

«Я бы хотел извиниться за то, что сделал! Я  сожалею!» - сказал Филип-Артур 10 февраля в своем последнем слове.

«Дамы и господа, суд и прежде всего семья пострадавшего. Я прошу прощение за то, что сделал! Я невероятно сожалею об этом! Извиняюсь за эту потерю и ту скорбь, которую я спровоцировал», - заявил Беньямин.

По мнению Садекова, прокурор принял это дело слишком близко к сердцу. «Я ее понимаю: у прокурора такая работа. Но если она говорит, что не верит им, то должна объяснить, почему. Почему вы им не верите?» - восклицал адвокат.

«Я уже чувствовал, что прокурор потребует пожизненного заключения. Прокурор не должен исходить из эмоций и общественного давления, а четко из закона. Сотни статей, тысячи комментариев. Это показывает, что общество уже вынесло свое решение», - добавил он.

Роосмаа настаивал с первого заседания, что предъявленное Беньямину обвинение необходимо переквалифицировать и рассматривать его как групповое ограбление.

Напомним, что 31 января 2015 года в 21.00 полиция получила сообщение, что в Пярнумаа угнано такси Mercedes-Benz, с 65-летним таксистом связаться не удается. Полиция установила, что автомобиль покинул Эстонию около в 22 часов через пункт Икла, а затем проинформировала об этом своих коллег в Латвии и Литве. Литовские полицейские остановили угнанную машину, в которой находились граждане Эстонии 18 и 20 лет, не проживающие в стране на постоянной основе.

Тело пропавшего таксиста было найдено на следующей день недалеко от деревни Пулли в Пярнумаа.

Литовский суд передал молодых людей Эстонии 9 марта.

Ляэнаская окружная прокуратура обвиняет их в убийстве с целью ограбления. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбратьясудтаксистубийство
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Фото: обвиняемые в жестоком убийстве таксиста предстали перед судом

Сегодня в Пярнуском уездном суде начался процесс над братьями Филипом-Артуром и Беньямином Хийенурмами, которые обвиняются в убийстве таксиста 31 января прошлого года в Пярнумаа, сообщает Pärnu Postimees.
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