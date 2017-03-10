Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (1)

13. Март 2017 10:37
В центре Salme запретили показывать неприличные картины, которые, по сути, воспроизводят известные полотна мастеров Возрождения. Можно ли считать это цензурой, почему нельзя вывешивать картины с голыми людьми, но можно явиться на президентский прием со странным аксессуаром на шее? Что у нас боятся показывать и где проходит грань между ханжеством и правилами хорошего тона?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" ведущая Олеся Лагашина побеседует со старейшиной района Пыхья-Таллинн Раймондом Кальюлайдом.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!