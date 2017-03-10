Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (1)

В центре Salme запретили показывать неприличные картины, которые, по сути, воспроизводят известные полотна мастеров Возрождения. Можно ли считать это цензурой, почему нельзя вывешивать картины с голыми людьми, но можно явиться на президентский прием со странным аксессуаром на шее? Что у нас боятся показывать и где проходит грань между ханжеством и правилами хорошего тона?