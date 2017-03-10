Галерея: романтическая квартира в доме царского времени в Кадриорге

Эта светлая и романтичная квартира находится в деревянном доме 1880 года постройки. В оформлении использованы пастельные тона, натуральное дерево, цветочные принты и легкие ткани.

Некоторый деревенский дух, присутствующий в интерьере, разбавлен современными стульями, барными табуретами, светильниками и другими мелкими деталями.

Фото: KV.EE

Света добавляют высокие трехметровые потолки и большие окна. Квартира реновирована три года назад с трепетным отношением к старым деталям. Например, полностью реставрированы старые оконные рамы.

Фото: KV.EE

В квартире светлая гостиная, проторная кухня, две спальни, ванная с окном и туалет. Все окна выходят во двор.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Остальные фотографии квартиры находятся на странице KV.EE!