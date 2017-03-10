Владелец вылетевшей в кювет машины требует компенсации

Фирма по обслуживанию дорог Warren Safety, что дорога обслуживается в соответствии с требованиями, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu.

По словам водителя Morobell, на дороге тогда был гололед.

Вельтри считает, что в случившемся виновата фирма, которая обслуживает дороги, и на сделанных женщиной фотографиях виден тонкий слой льда, который к краям дороги становится тольще.

Женщина отправила в волосную управу Ляэне-Нигула и Департамент шоссейных дорог письмо с фотографиями, требуя возместить ущерб. Сейчас подумывают обратиться с подобным требованием и владельцы грузовика.