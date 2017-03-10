Антибиотики могут повредить легким маленького ребенка

Опыты проводились на мышах в детской больнице в США, но есть основания предполагать, что и с людьми происходит то же самое, пишет Science Translational Medicine.

Антибиотики уничтожают у мышей важные кишечные бактерии. Ученые установили соединения, которые выделяются бактериями и которые сообщают маленьким развивающимся легким мышей, когда и сколько надо вырастить иммунных клеток. Если деятельность этих бактерий была затруднена хотя бы временно, зачастую этого хватало, чтобы мышонок после рождения заболел воспалением легких и умер.