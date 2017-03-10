Объем наличных денег достиг в Эстонии уровня прошлого экономического бума

Наибольший рост пришелся на объем наличных в сфере торговли и обслуживания: за год соответствующий показатель увеличился на 21 процент.

«Экономическая ситуация и использование наличных всегда идут рука об руку. Покупательная способность населения выше, что объясняет и рост объемов находящихся в обращении наличных», – сказал директор дивизиона наличных денег G4S Eesti Пеэтер Торим.

G4S занимается выемкой денег и заполнением всех банкоматов в Эстонии. В 2016 году объем денежного оборота в них вырос на 4 процента: с 6,7 миллиарда евро до 7 миллиардов.

Что касается использования банкоматов, то, по данным Банка Эстонии, за год сумма снимаемых наличных выросла на 53 миллиона евро. В прошлом году в банкоматах было снято около 3,9 миллиарда евро. Таким образом, показатели достигли уровня, который в последний раз наблюдался в 2007 году, то есть в период прошлого экономического бума.

Каждый год пик использования наличных выпадает на июль и декабрь. В июле 2016 года объемы наличных выросли на 7 процентов, в декабре – на 12 процентов (по сравнению со средним значением за месяц). «Июль – разгар летних отпусков, и при поездках по Эстонии люди берут с собой больше наличных. А декабрь, как известно, – сезон покупок, что сказывается и на объеме наличных», – отметил Торим.

Снизился оборот наличных денег в банковских отделениях: за год – на 19 процентов, с 497 миллионов евро до 403 миллионов.