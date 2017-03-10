Жестокое убийство в Мустамяэ: обвиняемые получили по 14 лет тюрьмы

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого, который проживал вместе с ними по этому же адресу.

Днем 6 июля Леонид пригласил в гости Вики Каттая (39) для совместного распития алкогольных напитков, после чего Владимир предложил мужчинам вынести из квартиры труп, на что Леонид и Вики согласились, спрятав тело неподалеку от места преступления.

Каттай получил обвинение в сокрытии преступления, и суд вынес решение по его делу в порядке согласительного производства.