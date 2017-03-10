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Концерн Eesti Meedia станет спонсором Келли Сильдару и Союза лыжного спорта Эстонии

BNS
BNS
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Крупнейший балтийский медиаконцерн AS Eesti Meedia заключил договор о сотрудничестве с одной из самых известных эстонских лыжниц Келли Сильдару и Союзом лыжного спорта Эстонии.

Согласно договору, Eesti Meedia гарантирует финансовую поддержку команды Сильдару на срок до пяти последующих лет, который включает также Пекинскую зимнюю Олимпиаду. Кроме того, Eesti Meedia гарантирует поддержку команды прыгунов с трамплина и биатлонистов Союза лыжного спорта Эстонии до 2020 года.

«Мы поддерживаем Келли, поскольку ее молодая энергия стимулирует развитие всех зимних видов спорта Эстонии. Именно поэтому мы были настроены на сотрудничество с Союзом лыжного спорта Эстонии. Мы смотрим в будущее, наш договор о сотрудничестве включает также поддержку Хенри Сильдару, - сказал председатель правления Eesti Meedia Свен Нуутманн. - Келли и Хенри — большая удача и подарок для Эстонии. Нам нравится преданность команды Сильдару своему делу и нравится то, с какой страстью они к нему относятся, в этом у них есть много общего с Eesti Meedia».

По словам президента Союза лыжного спорта Эстонии Андреаса Лаане, важно, чтобы, например, и эстонские биатлонисты и прыгуны с трамплина получали поддержку, а теперь есть возможность создать для них лучшие условия для подготовки к олимпийским играм. «Я очень рад, что мы начинаем продолжительное сотрудничество между Союзом лыжного спорта Эстонии и таким сильным партнером, как Eesti Meedia. Согласованная поддержка не ограничивается исключительно финансовой помощью. Например, она также включает освещение зимних видов спорта посредством всевозможных медиканалов. Крайне радует, что мы нашли крупного партнера, который серьезно относится к зимним видам спорта и уже приобрел права на трансляцию Олимпийских игр, а в 2017 году освещал этап кубка мира FIS по лыжному спорту в Отепя».

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