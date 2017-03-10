Советник главы МВД Украины предложил вернуть смертную казнь

"За предательство - смерть, другой позиции в нашей стране не должно быть, - заявил он в эфире украинского информационного портала "Обозреватель.LIVE". - Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны. За предательство должна быть казнь, это четкая позиция".

В 2015 году в Верховную раду был внесен проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения смертной казни как вида наказания за коррупционные преступления". Проект документа, внесенный первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергеем Каплиным, предлагал "усилить уголовную ответственность в виде смертной казни для должностных лиц, занимающих особо ответственное положение в государстве за коррупционные преступления". В проекте закона отмечается, что смертная казнь будет осуществляться путем расстрела.

На Украине мораторий на смертную казнь впервые был введен после вхождения в Совет Европы в 1995 году и просуществовал всего несколько месяцев. Новый мораторий был объявлен в 1997 году. Полностью отменили смертную казнь на Украине 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом протокол Европейской конвенции о правах человека. Согласно данным Amnesty International, до 1995 года Украина входила в число стран с самыми высокими показателями по числу смертных приговоров.