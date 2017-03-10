Видео: вылет и проезд по парковке Мика на

Инцидент с экипажем Криса Мика и Пола Нейгла произошел буквально за три поворота до финиша ралли. На опубликованном видео можно увидеть, как их C3 WRC после неудачного приземления с трамплина вылетает за пределы трассы в поле, где задевает один из автомобилей болельщиков, а затем какое-то время блуждает по импровизированной парковке в поисках выхода.

К счастью для Мика (и болельщиков) всё обошлось без крупных неприятностей – не считая поврежденного в столкновении по касательной Volkswagen Passat CC.

Vaya final, Meeke salió bien librado, no así este auto. Un recuerdo de lo que pudo no ser. #WRC #RallyMexico pic.twitter.com/Ab9fnnRi1W — Iván GP (@IvanOrdazGP) 12 марта 2017 г.

«После вылета я решил, что дело дрянь, – поделился свежими впечатлениями пилот Citroen. – Я заехал в закуток между какими-то пикапами, понял, что это тупик, развернулся в обратном направлении – и при этом не имел ни малейшего представления о том, где находится дорога. В какой-то момент я увидел промежуток в живой изгороди и направил автомобиль туда».

Североирландец сумел вернуться на трассу и добрался до финиша, отделавшись проколом и потерей 23,7 секунды, что не помешало ему одержать победу, которая стала четвертой в его карьере и 97-й – в раллийной истории Citroen.