Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

По заказу Департамента коммунального хозяйства, 20 марта на участке улицы Мюйривахе от улицы Виру до переулка Катарийны начнутся ремонтные работы по прокладке водопровода и канализации, сообщает Postimees.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал, что помимо водопровода и ливневой канализации будет преобразовано все пространство улицы Мюйривахе, а также проезжая часть и тротуары, как в других частях Старого города, будут выведены на один уровень.

Длина реконструируемого участка улицы Мюйривахе — 105 метров. Согласно договору, срок завершения работ — 30 мая, а стоимость работ - 117 360 евро.

В связи с ремонтными работами улица Мюйривахе с 20 марта будет закрыта. На улицу смогут попасть только местные жители и оперативный транспорт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАремонтстарый городталлиннулица
По теме
Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ

Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ 2

В Ласнамяэ, в конце улицы Лагна-теэ находится недостроенное с советских времен трамвайное депо, которое стало пристанищем для бездомных, пишет Postimees.  Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Представители районной управы Ласнамяэ и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт встретились с действующими в районе предпринимателями.   Столичные власти намерены больше прислушиваться к пожеланиям горожан

Столичные власти намерены больше прислушиваться к пожеланиям горожан

Городское собрание инициировало разработку программы развития Таллинна до 2022 года, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Что произошло сегодня ночью в Мяннику?
Limon.ee
Limon.ee
русский театр
limon.ee
limon.ee
Дипломатический скандал в разгаре
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:59
Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги
12:58
Испанские военные заметили увеличение присутствия подлодок РФ в Средиземном море и Гибралтарском проливе
12:51
Что стало с 76-летней звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной
12:50
Евгений Кабанов: технологии пожирают мир (1)
12:49
Парадокс: 4000 эстонцев считают себя этническими русскими
12:45
Галерея: вот как надо одеваться этой весной
12:42
In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)
12:41
Таллинн входит в топ-3 городов для путешествий с детьми в весенние школьные каникулы
12:37
«Самый могущественный человек в мире»: в Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
12:36
Калле Муули: прием беженцев в Эстонии необходимо прекратить (1)
12:33
Девушка из рекламы всего: вот как на самом деле живет актриса, снявшаяся в сотнях роликов (фото, видео)
12:32
Неправильный режим сна негативно влияет на мозг подростков
12:29
В прошлом году прибыль Bigbank составила почти 12 млн евро
12:21
Эксперты опробовали схему расчета идеальной продолжительности солнечных ванн
12:20
До и после: как умелица из Пярну квартиру отремонтировала
12:16
Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт
12:10
Певицу от России на «Евровидении» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину
12:06
Видео: вылет и проезд по парковке Мика на "Ралли Мексики"
11:51
ЮНИСЕФ сообщил о рекордном числе жертв среди детей в Сирии
11:51
Советник главы МВД Украины предложил вернуть смертную казнь
Все новости
LimonЦеликом
Певицу от России на «Евровидении» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину

Певицу от России на «Евровидении» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину

Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?

Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?

Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России

Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (1)

12:51
Что стало с 76-летней звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной
12:33
Девушка из рекламы всего: вот как на самом деле живет актриса, снявшаяся в сотнях роликов (фото, видео)
11:46
Вот зачем нужен помпон на шапке! Спорим, вы не подозревали о его истинном назначении?
11:25
Известный сомелье объяснил, почему нужно покупать самое дешевое вино
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

12:45
Галерея: вот как надо одеваться этой весной
12:32
Неправильный режим сна негативно влияет на мозг подростков
12:21
Эксперты опробовали схему расчета идеальной продолжительности солнечных ванн
12. мар
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
SportsЦеликом
Видео: вылет и проезд по парковке Мика на

Видео: вылет и проезд по парковке Мика на "Ралли Мексики"

Концерн Eesti Meedia станет спонсором Келли Сильдару и Союза лыжного спорта Эстонии

Концерн Eesti Meedia станет спонсором Келли Сильдару и Союза лыжного спорта Эстонии

Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

12. мар
В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот (2)
ВпрокЦеликом
Omniva закроет несколько почтовых отделений

Omniva закроет несколько почтовых отделений (1)

Можно ли откосить от армии на законных основаниях, и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно

Можно ли откосить от армии на законных основаниях, и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно (1)

Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку

Мясо с гноем: женщина показала в Facebook свою отвратительную покупку (1)

08:09
«Ценовая гарантия»: Prisma отдаст продукты бесплатно, если у конкурентов они стоят дешевле
Погода
Будьте осторожны, гуляя по лесу! Голодные и озлобленные медведи проснулись от зимней спячки

Будьте осторожны, гуляя по лесу! Голодные и озлобленные медведи проснулись от зимней спячки

Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Калле Муули: прием беженцев в Эстонии необходимо прекратить

Калле Муули: прием беженцев в Эстонии необходимо прекратить (1)

На плите пригорела еда, на полу без сознания лежал мужчина

На плите пригорела еда, на полу без сознания лежал мужчина

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт

Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт

В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель

В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель

Культура
In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

Самые читаемые
Фото: в России задержан грузовик из Эстонии с 266 килограммами наркотиков
Известный сомелье объяснил, почему нужно покупать самое дешевое вино
В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие(5)
Жуткое видео: туристы засняли, как огромные волны бьются об окно каюты
Владелец вылетевшей в кювет машины требует компенсации
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран?(25)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees