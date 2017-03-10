Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал, что помимо водопровода и ливневой канализации будет преобразовано все пространство улицы Мюйривахе, а также проезжая часть и тротуары, как в других частях Старого города, будут выведены на один уровень.

Длина реконструируемого участка улицы Мюйривахе — 105 метров. Согласно договору, срок завершения работ — 30 мая, а стоимость работ - 117 360 евро.

В связи с ремонтными работами улица Мюйривахе с 20 марта будет закрыта. На улицу смогут попасть только местные жители и оперативный транспорт.