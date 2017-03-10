В прошлом году прибыль Bigbank составила почти 12 млн евро

Объем имущества концерна по состоянию на конец прошлого года составлял 394 млн евро, увеличившись за год на 12%.

«Предыдущий год для Bigbank был отмечен прежде всего стабильным ростом – мы увеличили баланс концерна на 42 млн евро и заработали на 5 процентов больше чистой прибыли, чем в прошлом году, - сообщил председатель правления Bigbank Кайдо Саар. - Удачнее всего мы уже который год подряд действуем на литовском рынке».

«В прошлом году мы продолжили улучшать управление рисками банка и повысили качество нашего портфеля – благодаря активной работе заметно снизилась доля кредитов, просроченных на 90 и больше дней, - сказал Кайдо Саар. - В развитии деятельности банка мы сосредоточились на улучшении обслуживания клиентов путем автоматизации услуг».

По состоянию на конец 2016 года Bigbank обеспечивал работой 434 человека: 211 – в Эстонии, 74 – в Латвии, 70 – в Литве, 31 – в Финляндии, 35 – в Испании, и 13 – в Швеции. Среднегодовое число работников составляло 415 человек.