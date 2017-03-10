Таллинн входит в топ-3 городов для путешествий с детьми в весенние школьные каникулы

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число поездок россиян с детьми за рубеж выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Таллинн занимает второе место по популярности семейных путешествий россиян в дни школьных каникул, уступая только Праге и опережая Минск.

Прага, Таллинн, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж составляют первую десятку городов, популярных для путешествий с детьми на школьные каникулы.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Таллинне туристы потратят на семейный отдых в среднем 90 евро в сутки, включая проживание в отеле, обед и посещение музеев.