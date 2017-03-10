In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Борис Штейн родился в Ленинграде, умер в Израиле. Морской офицер по образованию, он навсегда связал свою жизнь с литературой. С середины 1950-х жил в Эстонии. Работал консультантом русской секции Союза писателей, возглавлял отдел поэзии и прозы в журнале «Радуга». Переводил стихи эстонских поэтов - Матса Траата, Юхана Смуула, Арви Сийга.

Здесь, в Эстонии, вышли поэтические сборники Штейна «Сквозняки», «Подорожник», «Вечерний ветер», повесть «Донный лед». После поездки на БАМ появилась книга «Там, где ходили изюбры».

Человек неравнодушный, увлекающийся, замечательный рассказчик, Борис Штейн не оставлял писательское дело до конца своих дней. С 1990 года жил в Москве, затем перебрался в Израиль. За это время опубликовал «Избранное» в двух томах, книги «Военно-эротический роман» , «Живу в гуманном Ашкелоне», «Маленький мудрец», «Сказки для всех», «Рюкзак, наполненный стихами», «Штейки».

Борис Самуилович поддерживал постоянную связь с Эстонией, где у него осталось много друзей и почитателей. Последние его новеллы «Тата», «Восторг» и «Искра», окрашенные мягким юмором, добротой и мудростью, увидели свет в журнале «Таллинн» (№ 1-2 за 2016 год).

Редакция портала Rus.Postimees.ee выражает соболезнования близким Бориса Штейна.