Ты не слышишь меня: пять причин разногласий между заказчиком и дизайнером

Часто заказчик приходит со скромным бюджетом и просит создать удобный и функциональный интерьер, но при этом подсознательно ждет от дизайнера чудес. Он хочет, чтобы дизайнер предложил что-то такое, до чего заказчик сам не додумался, рассматривая картинки в журналах. Если этого не происходит, клиент разочарован.

В то же время многие, если не все, дизайнеры мечтают сделать интересный творческий проект, однако это редко возможно, так как большинство клиентов приходит в бюро за уютным и красивым, но с дизайнерской точки зрения — вполне заурядным проектом.

Каковы же главные противоречия между заказчиком и исполнителем в сфере дизайна?

Проблема 1: Непонятно, зачем мне нужен дизайнер?

Проблема 2. За что платить такие деньги?

Проблема 3: Где гарантия, что я выбрал правильного дизайнера или студию?

Проблема 4: "Ты меня не понял, я же попросила…"

Проблема 5: Нарисовали какую-то ерунду — ничего в магазинах нельзя найти

На все эти вопросы подробные ответы можно найти ЗДЕСЬ.