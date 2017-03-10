Видео: японский дом с финским интерьером

Этот японский мини-домик построен из экологических материалов, не вредящих природе. Отапливается и освещается он с помощью солнечных батарей.

Холмистая местность, в которой построен дом, тоже абсолютно японская, а вот интерьер инспирирован работами финских дизайнеров. По словам молодого человека, он был настолько потрясен своеобразием финского дизайна, что, вернувшись домой, решил обставить дом по-фински.

Фото: скриншот

Мини-дом прост и уютен. В интерьере доминируют темное дерево и камень. Есть и маленькая печка.

Фото: скриншот

Смотрите интересное видео, рассказывающее о проекте!