Союз трезвости назвал Евгения Осиновского деятелем года

Осиновский представил проект алкогольной политики в октябре 2015 года и с тех пор отстаивал сфокусированную на народном здоровье алкогольную политику и разъяснял ее в правительстве, партиям, а также СМИ и широкой общественности, сообщил BNS в понедельник председатель союза Лаури Беэкманн.

«Министр Осиновский несомненно и без преувеличений принес в алкогольную политику совершенно новое и беспрецедентное серьезное отношение к вопросу, - сказал Беэкманн. - Мы много лет слышали много разговоров и планов, но впервые политик таким образом поставил четкую цель перейти от слов к делам».

По словам Беэкманна, алкоголь стабильно остается одной из самых серьезных социальных проблем Эстонии, его влияние выходит за пределы здравоохранения и захватывает также безопасность и благосостояние общества и экономику. «Но наше общество привыкло к этому вреду и считает его неизбежным. Тем не менее, известны те меры, применение которых позволит сократит проблему алкоголя, и именно поэтому мы особенно рады, что проект алкогольной политики министра Осиновского подходит к теме комплексно и включает различные вмешательства», - сказал он.

«Мотивы Осиновского подвергались нападкам как на общем, так и на персональном уровне, эти шаги называли популистскими и экстремистскими. Но каждый, кто готов основательнее углубиться в тему, поймет, что эти меры основаны на фактах, их настойчиво рекомендует ВОЗ, а их целью является не запрет алкоголя, как эту тему пытаются представить», - сказал Беэкманн.

Титулом деятеля года союз трезвости благодарит Осиновского за проделанную работу и желает сил в дальнейшей работе над этим вопросом.

Союз трезвости выбирает деятелей года с 2007 года.