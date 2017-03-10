Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз

Банк планирует восстановить привычный порядок переводов как можно быстрее.
Nordea просит прощения у клиентов за возможные неудобства.
Завтра, 14 матра, утром с 6 до 13 часов могут быть перебои с исходящими и входящими платежами в Nordea.
Банк планирует восстановить привычный порядок переводов как можно быстрее.
Nordea просит прощения у клиентов за возможные неудобства.
«Приток русскоязычных на рынок IT неизбежен»
«Технологический прорыв неизбежно приведет к росту социального напряжения. На государственном уровне пора начать готовиться к решению будущих проблем, задуматься о создании новых рабочих мест», - отметил Евгений Кабанов.
Дополнено в 07:04!
8 марта после тяжелой болезни скончался поэт Борис Самуилович Штейн, чья жизнь неразрывно связана с Эстонией. О Борисе Штейне пишет главный редактор журнала «Таллинн» Нелли Абашина-Мельц.
Но возможны исключения
Банки были собраны в благотворительных целях
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