Нырните в подсолнухи ван Гога!

По сути эта создававшаяся два года выставка позволяет окунуться в живописный мир великих художников - австрийца, француза и голландца; именно окунуться, поскольку множество их картин при помощи компьютера анимированы и под лучшие образцы классической музыки проецируются при помощи проекторов почти на все поверхности бывшего зала кинотеатра "Гелиос". Тем самым создается уникальное ощущение: ты не смотришь на картину на стене, но будто бы ныряешь в живопись того или иного художника, начинаешь чувствовать ее изнутри.

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