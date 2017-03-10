Стоимость нефти опустилась до минимумов конца ноября

Утром стоимость майского фьючерса на нефть североморской марки Brent упала еще почти на 1% и впервые с ноября 2016 года опускалась на минимуме ниже уровня 51 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов североамериканской нефти WTI опускалась до 48,5 доллара, сообщает "Интерфакс" .

Цены на нефть в конце прошлого года поднялись после того, как в ноябре - декабре 2016 года были достигнуты договоренности о стабилизации нефтяного рынка между странами ОПЕК и затем с целым рядом стран, не входящих в картель.

Сейчас цены падают начиная с 8 марта, после публикации данных Министерства энергетики США о запасах нефти в стране, а также новостей о том, что сокращение добычи странами - членами ОПЕК и присоединившимися к соглашению картеля государствами оказалось недостаточным для сокращения поставок нефти в США.

Инвесторов беспокоит, что повышение резервов в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Очередной саммит ОПЕК состоится в Вене 25 мая 2017 года.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на восемь и достигло 617, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых.

По данным Министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.