Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» (2)

Как утверждает El Mundo Deportivo , в случае принятия предложения по продлению контракта каталонцы готовы выплатить ему дополнительно 40 миллионов евро.

29-летний Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Лионель принял участие в 24-х матчах, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Летом 2018 года его контракт истекает, и аргентинец может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что по новому соглашению "Барселона" готова платить Месси 35 млн евро в год.