Нарушившему эстонскую границу рыбаку удалось сбежать в Россию

Местные жители сказали Tartu Postimees, что в субботу до обеда со стороны России по льду Ляммиярве на моторных санях приехал мужчина, который сделал во льду лунку и стал со спокойным сердцем ловить рыбу. Заметивший по радарам незаконное пересечение границы, пограничники прибыли на место происшествия.

По сообщению Лыунаской префектуры, незаконное пересечение границы было зафиксировано 11 марта в 12 часов дня. Пограничники остановили передвигающегося на санях 32-летнего гражданина России, который был в алкогольном опьянении.

Пограничники пригласили мужчину к себе на досмотр, чтобы проверить его документы и выяснить ситуацию. Но мужчина стал курить, после чего его сопроводили на улицу. За секунду нарушитель запрыгнул на моторные сани и сбежал в Россию. Там его уже задержали российские пограничники.