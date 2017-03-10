Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами

Инцидент произошел утром на бульваре Сыпрузе, когда контролер МуПо хотел проверить билеты пассажиров автобуса №13, пишет Pealinn. Как только двери открылись, и контролер хотела войти в автобус, ей навстречу устремились двое мужчин, один из которых сильно оттолкнул Вийве.

«Все произошло так быстро, что я не успела ничего понять», - вспоминает женщина. К счастью, она упала на асфальт не спиной, а боком, амортизировав одной рукой падение. Коллеги полагают, что именно это помогло Вийве избежать тяжелой травмы головы или чего-нибудь еще хуже.

По словам пресс-секретаря МуПо Меэли Хунт, коллеги Вийве попытались остановить мужчин, но те не подчинялись распоряжениям. Кроме того, по закону у МуПо нет права задерживать нарушителей и применять в отношении них силу. В такой ситуации нужно вызывать на место происшествия государственную полицию, что и было сделано. Микроавтобус МуПо лишь следовал за мужчинами.

«Полицейский патруль прибыл за три минуты, злоумышленники были задержаны», - прокомментировал глава Таллиннской муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

Пресс-секретарь полиции Оля Кивистик сообщила о произошедшем следующее: «Полицейский патруль задержал в парке Лепистику 44- и 41-летнего мужчин, которые были допрошены. По первоначальным данным, пассажир толкнул контролера и сбежал. Обстоятельства происшествия устанавливаются».