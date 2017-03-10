Картина дня: задержание грузовика с наркотиками, братья-убийцы получили 15 лет и суд над бывшим полицейским

266 килограммов наркотиков

В России задержан грузовик из Эстонии с 266 килограммами наркотиков. Среди задержанных один гражданин Эстонии. Читать далее...

Опасные игры детей

Жительница Эстонии стала свидетельницей опасных игр детей: поезд приблизился и мальчик прыгнул на рельсы. Читать далее...

Суд над убийцами таксиста

Братья-убийцы получили 15 лет тюрьмы за жестокую расправу над таксистом. Читать далее...

Суд над бывшим полицейским

Сегодня, 13 марта, в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об убийстве 41-летнего мужчины в столичном районе Ласнамяэ, которое было совершено в сентябре прошлого года. Перед судом предстал бывший полицейский. Читать далее...

Евгений Кабанов: технологии пожирают мир

«Технологический прорыв неизбежно приведет к росту социального напряжения. На государственном уровне пора начать готовиться к решению будущих проблем, задуматься о создании новых рабочих мест», - отметил в интервью Rus.Postimees лучший предприниматель 2015, руководитель эстонской IT-фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов. Читать далее...

Вирус из сарая свалил женщину с ног

Проведя полтора месяца в больнице, жительница Тарту Роози попала домой в начале марта, и только теперь начала восстанавливаться. «Такое ощущение, что в течение двух недель я находилась где-то между землей и небом», - вспоминает Роози, которая просит не называть ее фамилию. Читать далее...

Эксперимент: как реагируют люди на инвалида в торговом центре

Участники молодежного регионального проекта «Другой угол зрения» из Нарвы провели в Таллинне социальный эксперимент, который показал, что общество достаточно равнодушно относится к проблемам инвалидов. Читать далее...

Калле Муули: прием беженцев в Эстонии необходимо прекратить

Прием беженцев в Эстонии следует как минимум временно прекратить, поскольку жестокие преступления в двух переселившихся в Эстонию семьях свидетельствуют о том, что проводимая полицией предварительная проверка работает недостаточно хорошо. Читать далее...

«Ценовая гарантия»

Если покупатель обнаружит в другой розничной торговой сети тот же товар по более низкой обычной цене, то Prisma выдаст ему этот товар бесплатно. Читать далее...

Нарушившему эстонскую границу рыбаку удалось сбежать в Россию

В субботу на озере Ляммиярв произошел случай, который потребовал быстрого реагирования со стороны эстонских и российских пограничников. Читать далее...

Долой диеты!

Портал Rus.Postimees.ee и ресторан MYSUSHI на Mere pst, 4 разыгрывают среди читателей чаепитие с ассорти из пирожных на ПЯТЕРЫХ! Читать далее...