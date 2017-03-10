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Названы десять городов, которые могут превратить ваш отпуск в кошмар

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Британские журналисты составили список из десяти городов, которые каждый путешественник предпочел бы сразу же не покинуть из-за высокого уровня преступности, распространения наркотиков и плохой экологической ситуации.

Как сообщает "Моя Планета" со ссылкой на The Telegraph, некоторые города настолько ужасны, что включить их в свой маршрут отважились бы только самые смелые путешественники.

«Выбор, конечно, субъективен, но не говорите, что мы вас не предупреждали!» — пишет издание.

В частности, в списке оказался крупнейший город Эквадора Гуаякиль, питаясь в котором, по словам путешественников, очень легко подхватить кишечную инфекцию. Кроме того, воздух в городе загрязнен выхлопными газами, а появляться на улице с наступлением темноты крайне опасно. Единственное, что может порадовать туристов в Гуаякиле — парк Боливар, в котором обитают игуаны, но даже они, по словам путешественников, выглядят несчастными.

Вошел в список и город Босасо в сомалийском регионе Бари, который стал центром пиратства, контрабанды наркотиков, торговли людьми и производства оружия. Сейчас из-за беженцев в городе живет в десять раз больше народа, чем он готов принять. Большинство ютится в трущобах. В Босасо «есть только один полуприличный отель, охраняемый очень агрессивным страусом».

А вот китайский Хуаси оказался среди не самых приятных городов по другой причине. Этот образцовый социалистический город, известный благодаря своему идейному вкладу в современный Китай, должен был превратиться в «частную компанию», все жители которой владели бы акциями для размещения их на Шанхайской фондовой бирже. Однако, как отмечает издание, эта замечательная идея фактически превратила город в адскую версию «Дивного нового мира», 300 семей которого живут в одинаковых домах и водят одинаковые автомобили. При этом жители Хуаси не работают, а вместо этого нанимают рабочих из более бедных городов.

«Все выглядит не так радужно, как кажется. Конечно, сельские жители получают работу, но партийный секретарь и его семья, хоть и выглядят равными другим, на самом деле владеют спортивными авто и роскошными квартирами в Шанхае, куда уезжают на выходные», — пишет издание.

Другие семь включенных в список городов попали в него исключительно за бедность, распространение наркотиков и оружия, а также невыполнение правил элементарной гигиены. Этими городами стали столица Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби, столица и крупнейший город Гондураса Тегусигальпа, столица Филиппин Манила, столица и главный порт Соломоновых Островов Хониара, Каранави — город в Боливии, столица и крупнейший город Центральноафриканской Республики Банги, а также Гватемала — столица одноименной республики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгватемаламанилаэквадор
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