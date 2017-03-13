Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Американские туристы покоряют Россию

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За последний год значительно выросло число туристов, которые из Соединенных Штатов приезжают отдыхать в Россию.

В основном, они едут в Москву или Петербург, однако в программу входят и другие города. После избрания президентом США Дональда Трампа отношения между двумя странами несколько изменились, в связи с чем спрос на российское туристическое направление в США значительно вырос, передает Travel and Leisure.

Американцам всегда нравилось путешествовать в Россию, небольшой спад числа туристов на этом направлении произошел лишь в 2014 году, когда случился кризис на Украине. Даже с учетом постоянного роста показатели последнего года чрезвычайно высоки: туристические предприятия зафиксировали рост числа туристов на 40%.

По мнению турфирм, росту способствовала хорошая маркетинговая кампания, в ходе которой рекламировалось столетие революции 1917 года, а также изменение отношений между двумя странами и постоянное отражение России в зарубежных СМИ.

У людей возник интерес к России, поэтому они часто заходят на сайты и открывают брошюры, чтобы узнать о ней больше, описывает сложившуюся тенденцию руководитель одной из турфирм Пол Вайзман. Правда, в основном, туристы едут в крупные города, хотя в России есть много чего посмотреть и кроме них. Так, например, турфирмы рекомендуют американцам Камчатку или сафари в поисках сибирских тигров.

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