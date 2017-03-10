Правительство Турции пообещало ввести санкции против Нидерландов

Об этом сообщил в понедельник министр Турции по вопросам ЕС Омер Челик. Глава ведомства, слова которого приводит агентство Reuters, не уточнил, какие именно санкции Турция может ввести в отношении Нидерландов, пишет ТАСС.

Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся на фоне решения голландских властей запретить из соображений безопасности выступления в королевстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. С учетом этого запрета Нидерланды 11 марта сначала отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Позже в этот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако она была блокирована у консульства в Роттердаме, объявлена "нежелательным иностранцем" и сопровождена обратно к немецкой границе.

В ответ президент Турции Тайип Эрдоган сравнил голландцев с нацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жесткие меры в отношении Нидерландов.