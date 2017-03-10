Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

Прежде чем надевать новую вещь, ее нужно постирать в стиральной машине, пишет портал Tarbija24 со ссылкой на Reader’s Digest.

По словам профессора Колумбийского университета Дональда Бельстио, новые вещи могут представлять опасность прежде всего из-за красителей, которые используются при их производстве.

Кроме того, если вещь перед тем как вы ее купили примеряли много людей, то на ней могут остаться как возбудители разных болезней, так и даже блохи и клопы.

Особенно важно стирать купленные в магазине плавки и купальники, а также нижнее белье.