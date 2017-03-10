Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Цены на квартиры растут: бум это или не бум?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В январе цены на квартиры увеличились на 16%. В феврале они несколько уменьшились - на 6%, но и оставшиеся цифры продолжили пугать покупателей. Означает ли это неконтролируемый рост цен? Отвечает Тарво Теслон, руководитель портала KV.EE.

По данным Земельного департамента, в феврале в Таллинне заключено 679 сделок купли-продажи квартирной собственности. По сравнению с тем же месяцем прошлого года число сделок оказалось на 2% меньше, но зато их стоимость стала выше. Это произошло потому, что на рынке опять появились новые квартиры, которые приобретаются инвесторами для сдачи в наем. По разным источникам, таких покупателей-инвесторов на нашем рынке от 10 до 20%. 

Цены поднялись?

Большой спрос, отражающийся на количестве сделок, влияет и на повышение цены. Да, рост цен на квартиры в Таллинне в январе можно назвать сумасшедшим - 16%. 

В феврале рост слегка замедлил свое дальнейшее движение вверх, но средняя цена квадратного метра столичной квартиры сохранилась на отметке 1714 евро. Это при том, что рост составил уже не 16, а 10%. Поэтому такие изменения в цене решили назвать быстрым ростом. 

Foto: KV.EE

Бум позади?

Возникает вопрос, находится ли наша недвижимость в том состоянии, когда может произойти резкий и внезапный обвал цен? 

Этот быстрый рост цен можно назвать ложным. Цены отражают ситуацию на рынке, куда вновь выбросили новые квартиры, которые, как известно, дороже жилья в старом фонде. В настоящий момент новые квартиры уже составляют одну треть от всего количества предложений. 

Если же мы рассмотрим отдельно цены на квартиры на вторичном рынке, то окажется, что рост цен составил всего от 3 до 6%. 

Прогноз положительный

Учитывая, что рост цен на квартиры весьма умеренный, а зарплат - быстрый, покупательская способность будет расти. Хорошие условия выдачи банковских кредитов также говорят о том, что рынок квартирной собственности находится в нормальном, не перегретом, состоянии. Прогнозируем небольшое увеличение числа сделок и разумное повышение цены. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольшойбыстрыйвопросизмененияквартирынедвижимостьновые квартирыповышениепокупательская способностьпрогнозруководительрынокспроссредняя ценастоимость
По теме
Неужели грядет новый бум? Цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Ласнамяэ - почти 47 000 евро

Неужели грядет новый бум? Цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Ласнамяэ - почти 47 000 евро

Сегодня квартиру за 46 900 на Ляэнемере приходят смотреть по нескольку раз в день. Торг идет в пределах 500 евро, но, видя ажитаж, хозяева не уступают. График: по темпам роста цен на жилье Эстония впереди всей Европы

График: по темпам роста цен на жилье Эстония впереди всей Европы

Индекс цен на жилье Eurostat измеряет, насколько цены выросли. В графиках для сравнения взят 2010 год, индекс которого был 100, пишет Postimees. Семь причин, по которым не стоит покупать недвижимость

Семь причин, по которым не стоит покупать недвижимость

Считается, что лучше быть хозяином недвижимости, чем нанимателем на птичьих правах. Однако давайте поговорим об этом подробнее, предлагает портал Kodu.  
о беженцах
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
русский театр
limon.ee
limon.ee
Что произошло сегодня ночью в Мяннику?
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:59
В Ласнамяэ убили бездомного
15:50
Знакомьтесь! Это популярное танцевальное радио – DFM!
15:49
Старшего пограничника поймали пьяным за рулем
15:47
Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!
15:40
Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание
15:38
Цены на квартиры растут: бум это или не бум?
15:35
Польская прокуратура вызвала на допрос председателя Евросовета Дональда Туска
15:35
Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем
15:25
Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер
15:24
Конкурс провалился: никто не хочет сдавать Эстонии в аренду самоуправляемые автобусы
15:15
Босс требовал от подчиненного справку о болезни, и тогда его врач написал это письмо...
15:12
Женя Фокин поделился весенними секретами красоты
14:59
Андрей Разин о смерти сына: боль утраты невыносима
14:58
Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?
14:56
Правительство Турции пообещало ввести санкции против Нидерландов
14:46
Названы десять городов, которые могут превратить ваш отпуск в кошмар
14:45
Фото: River Island представил весеннюю коллекцию
14:43
Der Standard: в России растет пропасть между богатыми и бедными (2)
14:43
Картина дня: задержание грузовика с наркотиками, братья-убийцы получили 15 лет и суд над бывшим полицейским
14:31
Галерея: FIBIT показал модные тенденции
Все новости
LimonЦеликом
Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении»

Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» (2)

Юрий Аксюта объяснил, почему для «Евровидения» выбрали певицу на инвалидной коляске

Юрий Аксюта объяснил, почему для «Евровидения» выбрали певицу на инвалидной коляске

Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина

Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина

15:50
Знакомьтесь! Это популярное танцевальное радио – DFM!
15:35
Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем
15:15
Босс требовал от подчиненного справку о болезни, и тогда его врач написал это письмо...
14:59
Андрей Разин о смерти сына: боль утраты невыносима
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

15:47
Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!
15:12
Женя Фокин поделился весенними секретами красоты
14:45
Фото: River Island представил весеннюю коллекцию
14:31
Галерея: FIBIT показал модные тенденции
SportsЦеликом

"Барселона" оценила преданность Лионеля Месси в 40 миллионов евро

Видео: вылет и проезд по парковке Мика на

Видео: вылет и проезд по парковке Мика на "Ралли Мексики"

Концерн Eesti Meedia станет спонсором Келли Сильдару и Союза лыжного спорта Эстонии

Концерн Eesti Meedia станет спонсором Келли Сильдару и Союза лыжного спорта Эстонии (1)

12. мар
Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках
ВпрокЦеликом
Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз

Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз

Omniva закроет несколько почтовых отделений

Omniva закроет несколько почтовых отделений (1)

09:59
Можно ли откосить от армии на законных основаниях, и что будет, если призывник уклоняется от службы незаконно (1)
Погода
Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Ласнамяэ убили бездомного

В Ласнамяэ убили бездомного

Старшего пограничника поймали пьяным за рулем

Старшего пограничника поймали пьяным за рулем

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами

Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами

Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт

Одна из улиц Старого города закрывается на ремонт

Культура
Нырните в подсолнухи ван Гога!

Нырните в подсолнухи ван Гога!

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Самые читаемые
Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами
Tallink предлагает трехдневный круиз из Таллинна в Стокгольм всего за пять евро
Известный сомелье объяснил, почему нужно покупать самое дешевое вино
Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина
Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees