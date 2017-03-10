Цены на квартиры растут: бум это или не бум?

По данным Земельного департамента, в феврале в Таллинне заключено 679 сделок купли-продажи квартирной собственности. По сравнению с тем же месяцем прошлого года число сделок оказалось на 2% меньше, но зато их стоимость стала выше. Это произошло потому, что на рынке опять появились новые квартиры, которые приобретаются инвесторами для сдачи в наем. По разным источникам, таких покупателей-инвесторов на нашем рынке от 10 до 20%.

Цены поднялись?

Большой спрос, отражающийся на количестве сделок, влияет и на повышение цены. Да, рост цен на квартиры в Таллинне в январе можно назвать сумасшедшим - 16%.

В феврале рост слегка замедлил свое дальнейшее движение вверх, но средняя цена квадратного метра столичной квартиры сохранилась на отметке 1714 евро. Это при том, что рост составил уже не 16, а 10%. Поэтому такие изменения в цене решили назвать быстрым ростом.

Foto: KV.EE

Бум позади?

Возникает вопрос, находится ли наша недвижимость в том состоянии, когда может произойти резкий и внезапный обвал цен?

Этот быстрый рост цен можно назвать ложным. Цены отражают ситуацию на рынке, куда вновь выбросили новые квартиры, которые, как известно, дороже жилья в старом фонде. В настоящий момент новые квартиры уже составляют одну треть от всего количества предложений.

Если же мы рассмотрим отдельно цены на квартиры на вторичном рынке, то окажется, что рост цен составил всего от 3 до 6%.

Прогноз положительный

Учитывая, что рост цен на квартиры весьма умеренный, а зарплат - быстрый, покупательская способность будет расти. Хорошие условия выдачи банковских кредитов также говорят о том, что рынок квартирной собственности находится в нормальном, не перегретом, состоянии. Прогнозируем небольшое увеличение числа сделок и разумное повышение цены.