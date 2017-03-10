Польская прокуратура вызвала на допрос председателя Евросовета Дональда Туска

Расследованием занимается окружная прокуратура в Варшаве. Дело, по которому вызван Туск, относится к 2010 году, когда он занимал пост премьер-министра. Прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования СВК в "превышении полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия Совета министров".

Как сообщает ТАСС, предположительно речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М соглашении между СВК и ФСБ, касающемся взаимодействия сторон в борьбе с различными угрозами. По данным польских СМИ, договор мог касаться также вывода польских войск и техники из Афганистана через территорию России.

В октябре 2016 года министр обороны Польши Антоний Мацеревич уличил Туска в том, что тот "тайно" встретился с премьер-министром РФ Владимиром Путиным и президентом РФ Дмитрием Медведевым в день авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. У Польши есть видеозапись этой встречи.

Перед этим Польша пообещала мстить Евросовету за переизбрание Туска

О вызове на допрос стало известно практически сразу после переизбрания Туска председателем совета на прошлой неделе и на фоне резкой критики этого решения со стороны правящей партии "Закон и справедливость". На прошлой неделе партия не смогла воспрепятствовать избранию своего политического противника еще на один срок.

Как сообщает в понедельник, 13 марта, EuObserver , в отместку за переизбрание Туска в Польше задались целью помешать работе ЕС. "Нам нужно резко снизить уровень доверия к ЕС. Нам придется начать проводить политику отрицания", - заявил в субботу, 11 марта, в интервью польскому таблоиду Superexpress министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

На вопрос, что планируется предпринять, он ответил: "Например, блокирование различных инициатив ЕС, игра будет очень жесткой". "Годами в Польше наивно считали, что ЕС - это клуб альтруистов, который заботится об общих результатах. Вчера нам показали, что все иначе", - добавил он.

Радикальные идеи типа выхода Польши из ЕС министр исключил. "Мы должны работать там, но понимать, что в любой момент нас могут обмануть", - сказал он.

В Польше Туска обвиняли в том, что он "кандидат Германии" и должен "для ясности" принять немецкое гражданство. Его переизбрание назвали игнорированием "жизненно важных национальных интересов республики" и "немецким диктатом" в ЕС.

Туск, в свою очередь, призвал Варшаву проявить "благоразумие" и "не сжигать мосты" в отношениях с ЕС. Он также заверил, что будет работать с каждой страной Евросоюза "без каких-либо исключений" и постарается удержать польское правительство от политической изоляции в Брюсселе.