Старшего пограничника поймали пьяным за рулем

О водителе со странной манерой езды полиция узнала около 18 часов. Стражи правопорядка проверили автомобиль Volkswagen, стоявший в очереди на паром в порту Рохукюла, и выяснили, что его 50-летний водитель пьян. Водитель был в машине один, сообщает Postimees.ee.

Выяснилось, что попавшийся пьяным мужчина работает старшим пограничником в Кярдласком отделении полиции. В момент проверки он находился не при исполнении и использовал личный автомобиль.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас считает, что этот инцидент является крайне серьезным. Он уже предложил пограничнику покинуть свою должность.

Для того чтобы собрать доказательства того, что мужчина действительно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (в момент проверки он стоял в очереди – ред.), будет проведено внутреннее расследование.