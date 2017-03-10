В Ласнамяэ убили бездомного

Вчера поздно вечером в Центр оповещения о тревоге поступило сообщение о том, что в Таллинне в заброшенном строении рядом с Лаагна-теэ было найдено тело мужчины, сообщил пресс-секретарь полиции Сейко Куйк.

По предварительным данным, мужчина ночевал в заброшенном строении. К настоящему времени полиция никого не задержала, но были опрошены другие «жильцы» данного строения. Стражи порядка продолжат работы на месте преступления, чтобы найти возможные улики и собрать дополнительную информацию.

Полиция просит всех, кто 12 марта видел кого-нибудь подозрительного незадолго до полуночи неподалеку от заброшенного строения, расположенного неподалеку от пересечения улиц Раху и Лаагна-теэ, связаться по телефонам 612 3000 или 112.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».