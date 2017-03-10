Государство впервые выделяет средства на нужды вынужденных квартиросъемщиков

Порталу Stolitsa.ee новость прокомментировал вице-председатель Таллиннского горсобрания и член административного совета Мустамяэ Лаури Лаатс: «Выделение государством средств на нужды вынужденных квартиросъемщиков – очень правильное решение в свете того, что более трех тысяч человек в одном только Таллинне подали ходатайство на получение социального или муниципального жилья. Во времена моей работы старейшиной Мустамяэ, да и вообще во время моей политической деятельности, подавляющее большинство обращений связано именно с потерей крыши над головой.

Кого-то обманули, на кого-то обрушились неразрешимые проблемы. Я не согласен с людьми, считающими, что каждый должен справляться сам, потому что, во-первых, помощь нуждающимся – это одна из задач местных самоуправлений, а во-вторых, благополучие населения всегда позитивно отражается на экономике. Чего нельзя сказать в тех случаях, когда люди от безысходности встают на кривую дорожку...»