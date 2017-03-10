Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на

Первая проверка была совершена сразу же после окончания гонки, а результаты стали известны через восемь часов. В FIA не уточнили, когда планируется повторная проверка и какие неприятности это может доставить Ожье. Тем не менее, поступила информация, что французский гонщик вполне может лишиться второго места, пишет Postimees.

Если это произойдет, то финишировавший четвертым партнер Ожье по команде Отт Тянак может подняться на третью строчку. Победу в гонке одержал Крис Мики, Ожье финишировал вторым, а третье место досталось Тьерри Невиллю.