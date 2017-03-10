Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

«Я думаю, что один из самых крупных скандалов за последнее время», - сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Янос Лазар. Негодование политика вызвало качество ветчины, вафлей, шоколадного крема и других продуктов, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Венгрия не единственная бьет тревогу. Мнения, что крупные международные фирмы поставляют в Восточную Европу продукты худшего качества, придерживаются также в Словакии, Чехии и Польше. Польская газета Gazeta Prawna назвала это пищевым расизмом.

Венгерский пищевой департамент сравнил 24 продукта, которые продаются в бюджетных магазинах Lidl и Aldi в Венгрии и Австрии. Выяснилось, что вафли Manner из венгерского магазина не хрустят, а шоколадный крем более жидкий, чем тот, что продается по другую сторону границы.

Аналогичный эксперимент поставило и Министерство сельского хозяйства Словакии, сравнив 22 продукта. Выяснилось, что продаваемой в Словакии колбасе меньше мяса и больше жира, чем в аналогичной колбасе в Западной Европе.

Кроме этого, уже в 2015 году в Чехии было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что при изготовлении продаваемого в стране напитка Pepsi используется сироп, а в Германии – сахар. Напиток Sprite и вовсе вместо сахара содержит дешевый подсластитель аспартам.

В итоге власти Словакии, Чехии, Польши и Венгрии обратились в Европейский Союз с требованием повлиять на ситуацию.